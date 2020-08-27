В Борисполе Киевской области сильные ливни превратили одну из улиц в непроходимое "болото"

Об этом пишет в Facebook пользовательница Юлия Яриз, передает Politeka.

Судя по ее информации, речь идет об улице Скифской.

"Улица Скифская, как нам ходить, пройти через эту грязь? Если перематывали теплотрассу, доведите до конца, нам что теперь летать? А как детей водить в садик? А людям на работу? Как выйти к автобусу", – возмущена женщина.

Юлия разместила соответствующее фото, на котором видно, что ремонтники, закончив свою работу, не заасфальтировали разрытую улицу, а выпавшие осадки, смешавшись с глиной, превратили улицу в непреодолимое препятствие.

В комментариях возмущены этой ситуацией, жители Борисполя пишут, что власти не волную проблемы простых людей.

"Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Зате на вулицях ілюмінація новорічна, літачок і нові пам'ятники хочуть клєпать. На жаль, ніхто з депутатів тут не покрасувався. Головне під час доповіді вказати, що ремонт зроблено, а наслідки - то парафія іншої служби. "Велике Будівництво" та розподіл фонду COVID-19 на лице. Чукнуться можна", – пишут люди.

Politeka писала, что в Киеве после очередного сильного ливня залило подъезд одной из многоэтажек. Сообщается, что дождевая вода потоками заливает лестницу и стены третьего подъезда дома номер 26Б по улице Отто Шмидта.

Судя по кадрам, людям приходится ходить буквально по воде.

"Как правильно решить проблему? Устали писать в 15-51, ЖЕК, депутатам, в администрацию. Никто проблему решать не берется", – жалуется один из жильцов вышеупомянутого дома.

В столице коммунальные службы удивили странным ремонтом ямы около канализационного люка. Судя по снимкам, дорожные рабочие решили не "заморачиваться" и провал в асфальте у канализационного люка закрыли кусками бетона и большими камнями. Сообщается, что горе-ремонт сделан на территории Укртелекома.

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