Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, чим місцеві вибори обернуться для Володимира Зеленського та його соратників

Він висловився про ситуацію в ефірі телеканалу "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

Андрій Пальчевський прокоментував чутки про те, що місцеві вибори в Україні, заплановані на жовтень 2020 року, можуть скасувати. На його думку, для цього є вагомий привід.

"Не обов'язково скасовувати вибори. Політологи знають, що голосувати будуть люди старшого покоління, молоді не підуть. Люди старшого покоління голосувати за чинну владу не будуть", - підкреслив він. - "Якщо у сьогоднішньої влади було б більш менш сильне, яскраве майбутнє, "зелена хвиля", так би мовити, мова про перенесення виборів взагалі не йшла б. Але не тільки українці бачать, що падіння популярності відбувається з катастрофічною швидкістю - значить потрібно придумати привід. Що може бути краще, ніж "ковід"? Що нам заважає, то нам допоможе".

Громадський діяч звернув увагу, що не тільки прості українці, а й представники влади незадоволені діями центрального уряду:

"Опір мерів, починаючи від Черкас і закінчуючи великими містами - це сильна тенденція. Люди тікають від центру, Києва, і ховаються в місцевій владі. Ось ця місцева влада і буде початком "фронди", громадянської непокори".

Андрій Пальчевський також оцінив ймовірність розпуску Верховної Ради і позачергових парламентських виборів:

"Начебто половина українців вже готова до перевиборів парламенту. Відверто кажучи я вважаю, що це неможливо з точки зору нашої влади, тому що підтримки для неї очікувати не можна - вони програють стовідсотково. Але тут є питання: якщо місцеві вибори будуть програні, почнеться такий рух проти київської влади, Банкової. Люди захочуть змін".

Громадський діяч звернув увагу на дії президента Володимира Зеленського, що викликають обурення суспільства. Він припускає, що після виборів главі держави доведеться кардинально змінити свою політику:

"Судячи з дій, які відбуваються і викликають сумніви у людей... Я сподіваюся, що це скоріше недолугість, ніж вороже ставлення до народу. Сподіваюся, що під тиском виборів і нових партій, які прийдуть до влади зараз, президент буде звертати увагу на те, що говорять справжні патріоти, а не псевдопатріоти".

Нагадавши, Андрій Пальчевський закликав замислитися над наслідками отруєння Навального: "з такими речами не жартують".

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