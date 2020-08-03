На Позняках (Київ) рибалка зловив незвичайну рибу
Про це пише Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook користувача Ігоря Рибалки.
Чоловік прийшов на озеро Жандарка, щоб половити товстолобика, однак на гачок його вудки попався чорний паку.
Гривня жорстко покарає долар, українців добили новим прогнозом щодо курса валют: "Можна втратити..."
Кароль захопила формами у занадто тісних лосинах: "Підкреслила, що треба"
Різкий крах курсу долара, в Нацбанку розкрили деталі: "Падіння гривні до..."
Обвал долара, урізання пенсій та ліквідація терориста під Полтавою — головне за ніч
Характерною особливістю цієї риби є те, що у неї - квадратні зуби, сильно змахують на людські.
Користувачі в коментарях діляться враженнями від незвичайного улову чоловіки.
"Хтось вікінув з акваріума. Я аж від страху по смайлику промазав ... Жах. Акваріумна, без образлива, рибка", - пишуть вони.
Politeka повідомляла, що мешканка Києва Ксенія Польова сильно перелякалася, побачивши в Дніпрі загадкову тварину. За словами дівчини, тварин пливло кілька і знаходилися вони неподалік від пляжу.
"Хто це пливе? Вчора мало не померла від страху, коли захотіла скупатися. Воно кусається?" - пише Ксенія.
А в Дніпрі рибалка похвалився вражаючими трофеями, які йому вдалося зловити в річці. Днепрянин Ярослав Злий написав на своїй сторінці, що йому на вудку попалися два справжніх "монстра" - величезні жерехи. Днепрянин похвалився, що такий вражаючий улов у нього був в кінці робочого дня.
Більш того, вже через кілька днів чоловікові знову вдалося зловити ще одного жереха. У коментарях здивувалися, як у рибалці виходить ловити жерехів, адже це досить складна риба для лову.
"Прямо в море": поведінка туриста на одеському пляжі вразило відпочиваючих, ганебні кадри.
Під Дніпром забили на сполох через мору риби, відео НП.
"Коктейль з усієї таблиці Менделєєва": істоти заполонили річку Дніпро.