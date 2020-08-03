На Позняках (Київ) рибалка зловив незвичайну рибу

Про це пише Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook користувача Ігоря Рибалки.

Чоловік прийшов на озеро Жандарка, щоб половити товстолобика, однак на гачок його вудки попався чорний паку.

Характерною особливістю цієї риби є те, що у неї - квадратні зуби, сильно змахують на людські.

Користувачі в коментарях діляться враженнями від незвичайного улову чоловіки.

"Хтось вікінув з акваріума. Я аж від страху по смайлику промазав ... Жах. Акваріумна, без образлива, рибка", - пишуть вони.

Politeka повідомляла, що мешканка Києва Ксенія Польова сильно перелякалася, побачивши в Дніпрі загадкову тварину. За словами дівчини, тварин пливло кілька і знаходилися вони неподалік від пляжу.

"Хто це пливе? Вчора мало не померла від страху, коли захотіла скупатися. Воно кусається?" - пише Ксенія.

А в Дніпрі рибалка похвалився вражаючими трофеями, які йому вдалося зловити в річці. Днепрянин Ярослав Злий написав на своїй сторінці, що йому на вудку попалися два справжніх "монстра" - величезні жерехи. Днепрянин похвалився, що такий вражаючий улов у нього був в кінці робочого дня.

Більш того, вже через кілька днів чоловікові знову вдалося зловити ще одного жереха. У коментарях здивувалися, як у рибалці виходить ловити жерехів, адже це досить складна риба для лову.

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