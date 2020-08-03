На Позняках (Киев) рыбак поймал необычную рыбу
Об этом пишет Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пользователя Игоря Рыбалки.
Мужчина пришел на озеро Жандарка, чтобы половить толстолобика, однако на крючок его удочки попался черный паку.
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Характерной особенностью этой рыбы является то, что у нее – квадратные зубы, сильно смахивающие на человеческие.
Пользователи в комментариях делятся впечатлениями от необычного улова мужчины.
"Хтось викинув з акваріума. Я аж от страха по смайлику промазала... Ужас. Аквариумная, без обидная, рыбка", – пишут они.
Politeka сообщала, что жительница Киева Ксения Полевая сильно перепугалась, увидев в Днепре загадочное животное. По словам девушки, животных плыло несколько и находились они неподалеку от пляжа.
"Кто это плывет? Вчера чуть не умерла от страха, когда захотела искупаться. Оно кусается?" – пишет Ксения.
А в Днепре рыбак похвастался впечатляющими трофеями, которые ему удалось поймать в реке. Днепрянин Ярослав Злой написал на своей странице, что ему на удочку попались два настоящих "монстра" – огромные жерехи. Днепрянин похвастался, что такой впечатляющий улов у него был в конце рабочего дня.
Более того, уже через несколько дней мужчине снова удалось поймать еще одного жереха. В комментариях удивились, как у рыбаку получается ловить жерехов, ведь это довольно сложная рыба для ловли.
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