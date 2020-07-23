Вода в озерах и реках Киева загрязняется всё больше

Рыба-игла и медуза стали привычными обитателями водохранилищ Днепра

Об этом передает Politeka, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Сообщается, что этих животных можно увидеть даже в Киеве, однако ничего хорошего в этом нет. Дело в том, что подобные случаи говорят о катастрофическом состоянии водоемов.

"Вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов", – заявил председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Вода в озерах и реках Киева загрязняется всё больше, поэтому если ранее ту же рыбу-иглу можно было увидеть лишь в дельте Днепра, то сейчас ее полно в киевских заливах.

"Касаемо мелкой медузы, то это – пресноводная медуза из Южной Америки. Она не свойственна нашей природе, скорее всего, попала в Днепр из чьего-то аквариума", – объяснили в Ассоциации.

Кроме того, в органицации констатировали, что из-за того, что Днепр мелеет и зарастает катастрофическими темпами, то отмели в столичной акватории, которых на данный момент 57, уже через три года превратятся в полноценные острова.

Politeka писала, что в Иорданском озеро на Оболони (Киев) зафиксирован выброс нефтепродуктов. Так, 21 июля неравнодушные граждане заметили выброс нефтепродуктов в это озеро. По предварительной данным, нефтепродукты попали в водоем со стороны проспекта Степана Бандеры через подземную реку Почайну.

Также специалисты зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха в Киеве. Экологи обнаружили, что приземном слое атмосферы над Киевом сильно превышен допустимый уровень концентрации вредных веществ. Так на Бессарабской площади в 1,3 раза больше пыли. Практически по всей столице до 1,3 раз превышено количество диоксида серы, и в 2,5-5 раз превышены нормы концентрации диоксида азота (везде, кроме поста на проспекте Науки, 37). Кроме того, в 1-1,7 раза превышено содержание формальдегида.

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