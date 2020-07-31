У Київській міській раді дали роз'яснення щодо нововведення, в рамках якого заняття у школах столиці мають розпочинатись із виконання Гімну України

Як передає Politeka, відповідне повідомлення оприлюднили на сайті міськради Києва.

Зокрема, у міськраді столиці пояснили прийняте рішення про початок занять у школі з виконання Державного Гімну України, уточнивши, що це - рекомендація, а не обов'язок.

У міськраді наголосили, що жоден Закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти і науки забезпечувати виконання Державного Гімну України.

"З огляду на це, Київрада рекомендує столичним навчальним закладам щодня виконувати Гімн, але жодним чином не зобов'язує це робити", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, нововведення щодо щоденного виконання Гімну у школах столиці викликало чималий резонанс в суспільстві. Деякі підтримали цей задум, а інші висловивли переконання що такі "примусові" заходи викликатимуть в учнів негативні емоції замість виховання в них патріотизму, на що початково був розрахунок.

Нагадаємо, Київська міська рада прийняла рішення, що зобов'язує столичних школярів перед початком занять виконувати державний гімн: "за" проголосували 64 депутата.

Також Politeka повідомляла, що на думку ініціаторів даного рішення, прослуховування гімну у школах сприятиме вихованню патріотизму у підростаючого покоління.

Раніше Politeka писала про те, що політичний аналітик і колишній нардеп Олесь Доній розповів, чим відгукнеться "нав'язування" дітям гімну України: "Будуть з'являтися...".