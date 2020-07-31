В Киевском городском совете дали разъяснения по поводу нововведения, в рамках которого занятия в школах столицы должны начинаться с исполнения Гимна Украины
Как передает Politeka, соответствующее сообщение обнародовали на сайте горсовета Киева.
В частности, в горсовете столицы объяснили принятое решение о начале занятий в школе по выполнению Государственного Гимна Украины, уточнив, что это - рекомендация, а не обязанность.
В горсовете отметили, что ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины.
"Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать", - говорится в сообщении.
Как известно, нововведения относительно ежедневного исполнения Гимна в школах столицы вызвало большой резонанс в обществе. Некоторые поддержали этот замысел, а другие выразили убеждение, что такие "принудительные" меры будут вызывать у учащихся негативные эмоции вместо воспитания в них патриотизма, на что изначально был расчет.
Напомним, Киевский городской совет принял решение, обязывающее столичных школьников перед началом занятий исполнять государственный гимн: "за" проголосовали 64 депутата.
Также Politeka сообщала, что по мнению инициаторов данного решения, прослушивание гимна в школах будет способствовать воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.
Ранее Politeka писала о том, что политический аналитик и бывший нардеп Олесь Доний рассказал, чем откликнется "навязывания" детям гимна Украины: "Будут появляться...".