Депутат Київради Андрій Андрєєв перевірив, як триває ремонт проспекту Степана Бандери, і в черговий раз звернув увагу на неефективне використання бюджетних коштів

Відповідне відео депутат виклав на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє Хрещатик.news.

Андрій Андрєєв відзначив, що хоча проспект Степана Бандери конче потребував нового дорожнього покриття, йому, як депутату, що голосує за прийняття столичного бюджету, незрозуміло, навіщо витрачати кошти на тротуарну плитку там, де ніхто не ходить.

Депутат нагадав, що бюджет міста лімітований, а проблем в столиці багато – це і квартальні проїзди, і недобудовані садочки, школи, амбулаторії, і ремонти під’їздів, і внутрішньобудинкові мережі, які перебувають у зношеному стані.

“Чи не здається вам, – запитує депутат, – що в таких умовах потрібно раціонально використовувати кожну копійку?”

За словами Андрія Андрєєва, конче нерозумно “закопувати” в гарні тротуари, де ніхто не ходить, купу грошей в той час, коли потрібно задовольнити першочергові потреби киян.

Депутат обіцяє і надалі записувати подібні відео з фактами неефективного використання бюджетних коштів столиці.