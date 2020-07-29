На виборах Київського мера 23% мешканців столиці готові голосувати за нинішнього градоначальника Віталія Кличка, а 22% киян вже вирішили підтримати громадського діяча Андрія Пальчевського
Такі результати показало соцопитування, яке ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" провелов в Києві з 13 по 15 липня, передає Politeka.net.
В результаті опитування визначилися фаворити киян на майбутніх виборах:
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Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%
Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%
Сергій Притула («Голос») – 3,9%
Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%
Олександр Омельченко – 3,3%
Голова Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, аналізуючи резкльтаты опитування, звернув увагу на те, що нинішній мер Віталій Кличко стрімко втрачає свій рейтинг. Більше 41% жителів столиці незадоволені роботою столичної влади.
Експерт назвав головні причини падіння рейтингу Віталія Кличка. Серед того, що підриває рейтинг столичного мера скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.
Наголошується, що з жовтня 2019 року по липень 2020 року Віталій Кличко втратив близько 5% підтримки. При цьому його конкурент, Андрій Пальчевський навпаки нарощує свій рейтинг. У липні розрив між лідерами передвиборної гонки скоротився і становить 1%.
Стабільно перспективними кандидатами Юрій Лагутов назвав Миколи Томенка та Андрія Білецького, рейтинг яких виріс приблизно на 10%. Завдяки такій підтримці вони теж впевнено претендують на посаду київського мера.
Також кияни розповіли, за яку партію вони голосували б на виборах в столиці:
«Європейська солідарність» – 16%
«Слуга народу» – 14,7%
«Перемога Пальчевського» – 14,0%
Як можна побачити, партії «УДАР» Віталія Кличка не виявилося в трійці лідерів. Згідно з опитуванням, у липні її підтримують менше 10% виборців.
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