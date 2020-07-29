На выборах Киевского мэра 23% жителей столицы готовы голосовать за нынешнего градоначальника Виталия Кличко, а 22% киевлян уже решили поддержать общественного деятеля Андрея Пальчевского

Такие результаты показало социсследование, которое ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" провелов в Киеве с 13 по 15 июля, передает Politeka.net.

В результате опроса определились фавориты киевлян на грядущих выборах:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, анализируя резкльтаты опроса, обратил внимание на то, что нынешний мэр Виталий Кличко стремительно теряет свой рейтинг. Более 41% жителей столицы недовольны работой столичной власти.

Эксперт назвал главные причины падения рейтинга Виталия Кличко. Среди того, что подрывает рейтинг столичного мэра скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.

Отмечается, что с октября 2019 по июль 2020 года Виталий Кличко потерял около 5% поддержки. При этом его конкурент, Андрей Пальчевский наоброт наращивает свой рейтинг. В июле разрыв между лидерами предвыборной гонки сократился и составляет 1%.

Кроме того, Юрий Лагутов оотметил, что стабильно перспективными кандидатами являются Николай Томенко и Андрей Билецкий. Их рейтинг вырос примерно на 10%. С такой поддержкой они также имеют шансы заныть кресло столичного градоначальника.

Также киевляне рассказали, за какую партию они голосовали бы на выборах в столице:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Как можно увидеть, партии «УДАР» Виталия Кличко не оказалось в тройке лидеров. Согласно опросу, в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.

Напомним, ранее писали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".