На выборах Киевского мэра 23% жителей столицы готовы голосовать за нынешнего градоначальника Виталия Кличко, а 22% киевлян уже решили поддержать общественного деятеля Андрея Пальчевского
Такие результаты показало социсследование, которое ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" провелов в Киеве с 13 по 15 июля, передает Politeka.net.
В результате опроса определились фавориты киевлян на грядущих выборах:
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Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, анализируя резкльтаты опроса, обратил внимание на то, что нынешний мэр Виталий Кличко стремительно теряет свой рейтинг. Более 41% жителей столицы недовольны работой столичной власти.
Эксперт назвал главные причины падения рейтинга Виталия Кличко. Среди того, что подрывает рейтинг столичного мэра скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.
Отмечается, что с октября 2019 по июль 2020 года Виталий Кличко потерял около 5% поддержки. При этом его конкурент, Андрей Пальчевский наоброт наращивает свой рейтинг. В июле разрыв между лидерами предвыборной гонки сократился и составляет 1%.
Кроме того, Юрий Лагутов оотметил, что стабильно перспективными кандидатами являются Николай Томенко и Андрей Билецкий. Их рейтинг вырос примерно на 10%. С такой поддержкой они также имеют шансы заныть кресло столичного градоначальника.
Также киевляне рассказали, за какую партию они голосовали бы на выборах в столице:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
Как можно увидеть, партии «УДАР» Виталия Кличко не оказалось в тройке лидеров. Согласно опросу, в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.
Напомним, ранее писали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".