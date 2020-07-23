Громадський діяч Андрій Пальчевський опинився в лідерах рейтингу ймовірних кандидатів на посаду київського мера



Спеціальне соціологічне дослідження проводлось ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 13 по 15 липня, передає Politeka.net.

Киян запитали про те, за кого вони готові проголосувати на виборах мера столиці. Результати получлись наступні:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов зазначив, що рейтинг зазнав деякі зміни. Так, з жовтня 2019 року пощиция нинішнього градоначальника Віталія Кличка падає. З жовтня по липень мер втратив близько 5% підтримки городян. При цьому його головний суперник Андрій Пальчевський нарощує свій рейтинг. У липні розрив між фаворитами киян скоротився до 1%.

Експерт пояснив падіння рейтингу Віталія Кличка. Так більше 41% киян незадоволені роботою мера Києва, постійно відбуваються події, які підривають популярність чинного градоначальника. Серед них можна виділити скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.

Стабільно перспективними кандидатами Юрій Лагутов назвав Миколи Томенка та Андрія Білецького, рейтинг яких виріс приблизно на 10%. Завдяки такій підтримці вони теж впевнено претендують на посаду київського мера.

Кияни також відповіли, за яку партію готові проголосувати, якби вибори відбулися найближчого тижня:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

Партія «УДАР» Віталія Кличка не увійшла в трійку лідерів – у липні її підтримують менше 10% виборців.

Нагадаємо, Пальчевський назвав, чого не вистачає Києву, перерахувавши помилки нинішньої влади: "Нам весь час нав'язують..."

Як повідомляла Politeka, у "Слуги народу" обрали кандидатів у мери кількох міст: "Коміків на всіх вистачить".

Також Politeka писала, що Разумков озвучив важливий нюанс щодо виборів: "повинні проходити згідно..."