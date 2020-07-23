Общественный деятель Андрей Пальчевский оказался в лидерах рейтинга вероятных кандидатов на пост киевского мэра



Специальное социологическое исследование проводлось ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 15 июля, передает Politeka.net.

Киевлян спросили о том, за кого они готовы голосовать на выборах мэра столицы. Результаты получлись следующие:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов отметил, что рейтинг претерпел некоторые изменения. Так, с октября 2019 года пощиция нынешнего градоначальника Виталия Кличко падает. С октября по июль мэр потерял около 5% поддержки горожан. При этом его главный соперник Андрей Пальчевский наращивает свой рейтинг. В июле разрыв между фаворитами киевлян сократился до 1%.

Эксперт объяснил падение рейтинга Виталия Кличко. Так более 41% киевлян недовольны работой мэра Киева, постоянно происходят события, которые подрывают популярность действующего градоначальника. Среди них можно выделить скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.

Стабильно перспективными кандидатами Юрий Лагутов назвал Николая Томенко и Андрея Билецкого, рейтинг которых вырос примерно на 10%. Благодаря такой поддержке они тоже уверенно претендуют на пост киевского мэра.

Киевляне также ответили, за какую партию готовы проголосовать, если бы выборы состоялись на ближайшей неделе:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Партия «УДАР» Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров – в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.

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