Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский раскрыл, каким, по его мнению, должен быть Киев и какие ошибки были допущены в руководстве городом

Об этом Пальчевский рассказал в интервью изданию "КП в Украине".

По словам эксперта, ностальгия - хорошее чувство, но следует все же не только заниматься реконструкцией старых объектов, но и строить новые.

"Нам все время навязывают архаичность: давайте посадим больше деревьев, которые были, перестроим мост, который строили 50 лет назад, такой же, только в десять раз дороже. А мы должны строить новые гостиницы, больницы, вокзалы, аэропорты", — отметил Пальчевский.

Лидер партии "Перемога Пальчевського" добавил, что также жителям столицы не хватает "нормальных домов" для жилья.

"Не эти высокие "человейники", которые заслоняют небо и солнце, а здания гуманной этажности - в пять-шесть этажей, чтобы было вровень с исторической застройкой", - уточнил эксперт.

Кроме того, Пальчевский предложил запретить представителям городских властей за полгода до местных выборов "строить, латать, изображать бурную деятельность". По его убеждениям, градоначальники должны решать проблемы на протяжении всего периода пребывания у власти, а не в самый последний момент накануне выборов.

"Пусть показывают и отчитываются за то, что сделали с того момента, как сели в кресло. Мы же платим им в течение всего срока", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский жестко разнес нынешнюю власть и объяснил, почему к ней падает доверие: "Эти пострашнее, чем..."

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