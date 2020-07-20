Київські водії почали кататися по з'їздам Шулявського мосту всупереч заборонам
Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували відеозапис із камер в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).
"Оце кайф - їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже «кмітливий» посунув загородження і всі помчали", - пишуть автори.
"40 років стажу недостатньо": в ПФУ розкрили, хто з українців залишиться без високих виплат
Тарзан спустив штани і показав, за що його любить Наташа Корольова: «Ось це талант»
Скандальна Бузова розпахнула халатик і заговорила про особисті проблеми: «Так погано і мало...»
Асмус вперше заговорила про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує..."
На опублікованих кадрах видно один із з'їздів Шулявського мосту, який чорніє нещодавно прокладених асфальтом. Кілька машин звертають на нього з шляхопроводу, ігноруючи обмежувальні загородження, і спускаються вниз, де благополучно об'їжджають такі ж обмеження і рухаються далі.
Багато користувачів соцмережі засудили дії водіїв у коментарях під відео:
"А потім ці долбоящеры першими будуть кричати, що всі навколо крадуть (тому дороги погані), і тільки вони "справно платять податки" (аж цілих пару тисяч в рік)"; "Потрібно фіксувати такі випадки, і переводити фінансову відповідальність за стан асфальту саме на таких лосів"; "Все від безкарності, пообурювалися і все, а вони поїхали і розуміють, що штрафи їх не наздоженуть..."; "Важко проїхати 100 метрів і повернути ліворуч. Швидше за все якщо тут закрили з'їзд трохи далі дозволили поворот наліво. Якщо ні то бляха проїдьте до Дегтярівської. Що за люди".
Нагадаємо, копів підняли по тривозі через банди грабіжників під Києвом, відео: "увірвалися в будинок і викрали...".
Також ми писали, що сміттєвоз пішов під асфальт у центрі Києва, фото НП: "По саме днище".
Раніше Politeka повідомляла, що чоловік відкрив полювання на жінок в Києві, фото: "Накидав ремінь на шию...".