Київські водії почали кататися по з'їздам Шулявського мосту всупереч заборонам

Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували відеозапис із камер в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

"Оце кайф - їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже «кмітливий» посунув загородження і всі помчали", - пишуть автори.

На опублікованих кадрах видно один із з'їздів Шулявського мосту, який чорніє нещодавно прокладених асфальтом. Кілька машин звертають на нього з шляхопроводу, ігноруючи обмежувальні загородження, і спускаються вниз, де благополучно об'їжджають такі ж обмеження і рухаються далі.

Ото кайф - їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигти. Хтось дуже «кмітливий» посунув загородження і всі помчали🙈🙈 Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Juli 2020

Багато користувачів соцмережі засудили дії водіїв у коментарях під відео:

"А потім ці долбоящеры першими будуть кричати, що всі навколо крадуть (тому дороги погані), і тільки вони "справно платять податки" (аж цілих пару тисяч в рік)"; "Потрібно фіксувати такі випадки, і переводити фінансову відповідальність за стан асфальту саме на таких лосів"; "Все від безкарності, пообурювалися і все, а вони поїхали і розуміють, що штрафи їх не наздоженуть..."; "Важко проїхати 100 метрів і повернути ліворуч. Швидше за все якщо тут закрили з'їзд трохи далі дозволили поворот наліво. Якщо ні то бляха проїдьте до Дегтярівської. Що за люди".

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