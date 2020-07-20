Киевские водители начали кататься по съездам Шулявского моста вопреки запретам

Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали видеозапись с камер в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

"Вот кайф - ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень «сообразительный» подвинул заграждения и все помчались", - пишут авторы.

На опубликованных кадрах видно один из съездов Шулявского моста, который чернеет недавно проложенным асфальтом. Несколько машин сворачивают на него с путепровода, игнорируя ограничительные заграждения, и спускаются вниз, где благополучно объезжают такие же ограничения и двигаются дальше.

Ото кайф - їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигти. Хтось дуже «кмітливий» посунув загородження і всі помчали🙈🙈 Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Juli 2020

Многие пользователи соцсети осудили действия водителей в комментариях под видео:

"А потом эти долбоящеры первыми будут кричать, что все вокруг воруют (поэтому дороги плохие), и только они "справно платять податки" (аж целых пару тысяч в год)"; "Нужно фиксировать такие случаи, и переводить финансовую ответственность за состояние асфальта именно на таких лосей"; "Все от безнаказанности, повозмущались и всё, а они поехали и понимают, что штрафы их не догонят..."; "Трудно проехать 100 метров и повернуть налево. Скорее всего если здесь закрыли съезд то чуть дальше разрешили поворот налево. Если нет то бляха проедьте до Дегтяревской. Что за люди".

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