Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже в 2020 році проїзд у наземному транспорті можна буде оплатити банківською картою

Градоначальник розкрив подробиці під час онлайн-брифінгу 17 липня, його слова передає Politeka.net.

За словами Віталія Кличка, в столиці вже готове обладнання для валідації та оплати проїзду за допомогою банківських карт, але є важливий нюанс - перед тим, як запустити систему, її має схвалити "Ощадбанк". Якщо все пройде за планом, кияни отримають нові можливості вже цієї осені - доведеться потерпіти до жовтня.

"Державний банк повинен сертифікувати валідатори для того, щоб можна було проводити оплату банківськими картками. Очікуємо, що до жовтня Ощадбанк закінчить сертифікацію і пасажири зможуть розплачуватися за проїзд в наземному комунальному транспорті банківськими картами", - заявив Віталій Кличко.

Варто відзначити, що валідатори нового типу збираються поставити тільки в транспортних засобах комунальної форми власності: автобусах, трамваях та тролейбусах. А ось в маршрутках пасажирам доведеться ще довго платити по-старому - готівкою.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що КМДА не планує змінювати ціни на проїзд у громадському транспорті на тлі підвищення тарифів на електроенергію.

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