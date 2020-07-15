У Києві можуть запровадити суворі обмеження для водіїв, заборонивши їм їздити вночі

Як повідомляє Politeka.net, з такою вимогою виступили мешканці Оболонського району столиці. Вони зареєстрували на сайті Київради петицію з вимогою обмежити рух мотоциклів в нічний час.

"Заборонити рухатися по проспекту Героїв Сталінграда мототранспорту в нічний час, з 23:00 до 7:00, встановивши відповідні дорожні знаки "3.6. Рух мотоциклів заборонено" і "7.4.4. Час дії", на в'їздах на проспект Героїв Сталінграда", - просять автори документа.

Крім того, жителі Оболоні вимагають, щоб вночі співробітники поліції посилено патрулювали дороги в районі. Петицію розглянуть і, можливо, навіть реалізують, якщо вона набере 10 тисяч підписів.

Раніше кияни вже неодноразово скаржилися на нічних гонщиків і шум, який вони справляють на проспекті Свободи. За даними ЗМІ, місцеві жителі викликають правоохоронців, але шумні машини встигають сховатися до їх приїзду, а як тільки поліція їде - знову влаштовують гонки.

В 2019 році жителі Києва вже пропонували заборонити мотоциклістам їздити по дорогах столиці в нічний час. Автори ініціативи виступали за те, щоб мотоцикли каталися лише по вулицях, де немає житлових будинків.

Нагадаємо, поліція негайно перекрила дорогу в Києві, кадри того, що відбувається: "може вибухнути в будь-який момент".

Також ми писали, що сміттєвоз пішов під асфальт у центрі Києва, фото НП: "По саме днище".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко розгнівав киян виправданням за погані дороги: "У спадок отримали".