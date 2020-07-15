В Киеве могут ввести строгие ограничения для водителей, запретив им ездить ночью

Как сообщает Politeka.net, с таким требованием выступили жители Оболонского района столицы. Они зарегистрировали на сайте Киевсовета петицию с требованием ограничить движение мотоциклов в ночное время.

"Запретить двигаться по проспекту Героев Сталинграда мототранспорту в ночное время, с 23:00 до 7:00, установив соответствующие дорожные знаки "3.6. Движение мотоциклов запрещено" и "7.4.4. Время действия", на въездах на проспект Героев Сталинграда", - просят авторы документа.

Кроме того, жители Оболони требуют, чтобы ночью сотрудники полиции усиленно патрулировали дороги в районе. Петицию рассмотрят и, возможно, даже реализуют, если она наберет 10 тысяч подписей.

Ранее киевляне уже неоднократно жаловались на ночных гонщиков и шум, который они производят на проспекте Свободы. По данным СМИ, местные жители вызывают правоохранителей, но шумные машины успевают скрыться до их приезда, а как только полиция уезжает - снова устраивают гонки.

В 2019 году жители Киева уже предлагали запретить мотоциклистам ездить по дорогам столицы в ночное время. Авторы инициативы выступали за то, чтобы мотоциклы катались лишь по улицам, где нет жилых домов.

Напомним, полиция экстренно перекрыла дорогу в Киеве, кадры происходящего: "может взорваться в любой момент".

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