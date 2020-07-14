13 липня вантажівка для вивезення сміття провалилася у глибоку яму в центрі Києва

Як повідомляє Politeka.net, кадри і подробиці інциденту з'явилися в соціальній мережі Instagram. Представники "Київавтодору" прокоментували ситуацію виданню "Сегодня".

За словами очевидців, сміттєвоз їхав по межквартальному проїзду на Бульварі дружби народів у Києві і пішов під асфальт біля будинку №32 А. Як можна зверни увагу на фото графії, машина потрапила заднім колесом у великий провал біля люку і застрягла, самоскид не зміг вибратися з цієї пастки самостійно.

"Транспортний засіб провалилося по саме днище в яму в асфальті", - пишуть автори публікації.

"Київатодор" відхрестилися від події і завили, що підприємство не винне у обвалі дороги. За словами представників КП, за ділянка відповідає інше підприємство, яке зобов'язане стежити за станом асфальту. Так чи інакше, а фахівці Печерського дорожньо-експлуатаційного управління вирушили на місце події, щоб з'ясувати, чому просіло дорожнє полотно під вантажівкою.

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