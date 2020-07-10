Мер Віталій Кличко налякав жителів Києва посиленням карантину через пандемію

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА зробив таку заяву під час онлайн-брифінгу 10 липня.

За словами Віталія Кличка, останнім часом у Києві почастішали випадки захворювання китайським вірусом. У зв'язку з цим влада міста незабаром можуть знову ввести жорсткі обмеження для киян і гостей столиці.

"Я не хочу нікого лякати. Але динаміка поширення хвороби у нас невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього", - попросив мер Києва.

Віталій Кличко також розповів, що в місті посилено перевіряють нещодавно відкриті закладу. Патрулі з поліцейських, співробітників Госпотребслужбы і Муніципальної охорони проводять інспекції у ресторанах, кафе, торгових центрах, магазинах і ринках. За останні дні вони перевірили понад 430 об'єктів і виявили 107 порушень.

"Тобто, кожен четвертий заклад у місті порушує правила, а потім люди запитують, звідки у нас така висока захворюваність коронавірус", - зазначив Віталій Кличко.

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