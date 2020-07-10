Агресивний атакував поліцейський столичного блогера на дорозі в Києві

Постраждалий Андрій Трушковський розповів подробиці інциденту і поділився кадрами на своїй сторінці в Facebook.

Вдень 4 липня вони разом з дружиною їхали на машині по вулиці Велика Васильківська помітили на перехресті з Жилянською, як "Infiniti" рухалася по смузі для громадського транспорту. За даними блогера, за кермом їхав співробітник ГУ Нацполиції, старший оперуповноважений Олександр Бистров. Порушника зупинили поліцейські, які опинилися поблизу.

В цю мить я записав stories, в якій c криками "520 грн, так, насилуйте його!" тішуся від того, що зловили "злісного" порушника", - поділився Андрій Трушковський.

Як стверджує автор, водій "Infiniti" вже через кілька хвилин наздогнав його на перехресті з вулицею басейній, вийшов з машини і пирснув в обличчя блогеру балончиком з зеленим маркером, рідина потрапила і на дівчину поруч. Трушковський кинувся до агресивного людині, а той у відповідь дістав пістолет, почав погрожувати і представився поліцейським. Сімейство викликало інших правоохоронців, щоб встановити справедливість.

"Відбувається наступне: Бистров починає зображати з себе жертву, розповідає поліції, що це я на нього нападав з погрозами. Але є свідки, його поведінка записано на камеру - там все навпаки", - зазначив блогер. - "Він сховав пістолет, так як не мав дозволу при собі. Дістав, зняв і сховав від поліції магазин (залишивши лише 4 патрона), внісши деякі зміни в стовбур".

Gepostet von Andrey Trushkovskiy am Samstag, 4. Juli 2020

Трушковський додав, що водій "Infiniti" відмовився від медичного огляду та огляду автомобіля, у свою чергу, сам автор разом з дружиною пройшли медичну експертизу. Зазначається, що справу передано в ГБР.

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