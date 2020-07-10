Агрессивный полицейский атаковал столичного блогера на дороге в Киеве

Пострадавший Андрей Трушковский рассказал подробности инцидента и поделился кадрами на своей странице в Facebook.

Днем 4 июля они вместе с женой ехали на машине по улице Большая Васильковская заметили на перекрестке с Жилянской, как "Infiniti" двигалась по полосе для общественного транспорта. По данным блогера, за рулем ехал сотрудник ГУ Нацполиции, старший оперуполномоченный Александр Быстров. Нарушителя остановили полицейские, которые оказались поблизости.

"В этот миг я записал stories, в которой c криками "520 грн, да, насилуйте его!" ликую от того, что поймали "злостного" нарушителя", - поделился Андрей Трушковский.

Как утверждает автор, водитель "Infiniti" уже через несколько минут догнал его на перекрестке с улицей бассейной, вышел из машины и прыснул в лицо блогеру баллончиком с зеленым маркером, жидкость попала и на девушку рядом. Трушковский бросился к агрессивному человеку, а тот в ответ достал пистолет, начал угрожать и представился полицейским. Семейство вызвало других правоохранителей, чтобы установить справедливость.

"Происходит следующее: Быстров начинает изображать из себя жертву, рассказывает полиции, что это я на него нападал с угрозами. Но есть свидетели, его поведение записано на камеру - там все наоборот", - отметил блогер. - "Он спрятал пистолет, так как не имел разрешения при себе. Достал, разрядил и спрятал от полиции магазин (оставив лишь 4 патрона), внеся какие-то изменения в ствол".

Gepostet von Andrey Trushkovskiy am Samstag, 4. Juli 2020

Трушковский добавил, что водитель "Infiniti" отказался от медицинского освидетельствования и досмотра автомобиля, в свою очередь, сам автор вместе с женой прошли медицинскую экспертизу. Отмечается, что дело передано в ГБР.

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