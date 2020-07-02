Знаменитий лікар Євген Комаровський розкритикував нові обмеження в Києві

Він прокоментував рішення КМДА в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Мер Віталій Кличко напередодні заявив, що з 1 липня у столиці заборонена робота ресторанів, кафе і розважальних закладів (включаючи кінотеатри) після 22:00. За словами Євгена Комаровського, для цього немає ніяких передумов з медичної точки зору.

"Є проблема - кінотеатр. Закрите приміщення, інтенсивність повітрообміну і відстань між людьми в кінотеатрі визначає ступінь ризику і все", - підкреслив Євген Комаровський.

За словами лікаря, владі потрібно перевіряти, чи відповідає система вентиляції вимогам для забезпечення безпечного повітрообміну в закладі. І час на цей показник ніяк не впливає.

"Чому раптом це стало час обставиною - я не знаю, як лікар. Можливо, є якісь нові відкриття епідеміологів київських. Будемо чекати, коли вони з нами поділяться", - заявив Коморовський.

Доктор зазначив, що перебування в будь-якому закритому приміщенні - це великий ризик, особливо для літніх людей. Євген Комаровський також розповів про купанні в басейні під час карантину. За його словами, небезпеку становлять тільки роздягальні та інші місця, де люди можуть підхопити вірус.

"Є відкриті басейни - це прекрасно. Через воду вірус не передається. Купання в басейні багаторазово менш ризиковано, ніж будь-який автобус або тролейбус в місті Києві", - стверджує доктор Комаровський.

Нагадаємо, посилення карантину в Києві, Ляшко зробив екстрену заяву: "Ми не дозволяємо...".

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