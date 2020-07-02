Знаменитый доктор Евгений Комаровский раскритиковал новые ограничения в Киеве

Он прокомментировал решение КГГА в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Мэр Виталий Кличко накануне заявил, что с 1 июля в столице запрещена работа ресторанов, кафе и развлекательных заведений (включая кинотеатры) после 22:00. По словам Евгения Комаровского, для этого нет никаких предпосылок с медицинской точки зрения.

"Есть проблема - кинотеатр. Закрытое помещение, интенсивность воздухообмена и расстояние между людьми в кинотеатре определяет степень риска и все", - подчеркнул Евгений Комаровский.

По словам врача, властям нужно проверять, соответствует ли система вентиляции требованиям для обеспечения безопасного воздухообмена в заведении. И время на этот показатель никак не влияет.

"Почему вдруг это стало время обстоятельством - я не знаю, как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия эпидемиологов киевских. Будем ждать, когда они с нами поделятся", - заявил Комаровский.

Доктор отметил, что пребывание в любом закрытом помещении - это большой риск, особенно для пожилых людей. Евгений Комаровский также рассказал о купании в бассейне во время карантина. По его словам, опасность представляют только раздевалки и другие места, где люди могут подхватить вирус.

"Есть открытые бассейны - это прекрасно. Через воду вирус не передается. Купание в бассейне многократно менее рискованно, чем любой автобус или троллейбус в городе Киеве", - утверждает доктор Комаровский.

Напомним, ужесточение карантина в Киеве, Ляшко сделал экстренное заявление: "Мы не позволяем...".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.