Український журналіст Андрій Пальчевський стає явним фаворитом у киян на посаду мера столиці
Про це свідчать результати опитування, проведеного Телеграм-каналом Kyiv LIVE, передає Politeka.net.
Згідно з даними анонімного голосування, більшість користувачів відповіли на запитання "кого б ви хотіли бачити мером Києва" - Андрія Пальчевського, який впевнено випереджає суперників з 25% голосів.
Чинному міському голові Віталію Кличку свою перевагу віддали 24% учасників опитування.
На третьому місці розташувався Сергій Притула - 16% голосів, далі Андрій Білецький та Микола Томенко - 5%, Олександр Омельченко - 4%, Микола Тищенко - 2% і за Олександра Ткаченка проголосував 1%.
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Варто зазначити, станом на 6 червня в опитуванні взяли участь вже 224 тисячі осіб. 18% користувачів нікого не вибрали з наданого списку і відповіли, що проголосували б за іншого претендента.
Раніше ми повідомляли, з 13 по 17 травня ГО "Центр суспільного розвитку" ІНТЕР-АКЦІЯ" провела соцопитування серед киян з приводу переваг на пост мера столиці. Основна боротьба розгорнулася між Пальчевським і Кличком (власне, цю ж картину підтверджує і опитування в Телеграмі вище).
Так, нинішнього градоначальника Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. А Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже визначився.
На думку соціолога Миколи Спірідонова, "позиції діючого мера досить хиткі".
"В спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - поділився думкою експерт.
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