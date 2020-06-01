Влада Києва скасували запуск електрички з 1 червня, який анонсував мер Віталій Кличко

Як повідомляє прес-служба Київпастрансу, відновлення роботи електропоїздів перенесли мінімум на тиждень, передає Politeka.net.

Як виявилося, фахівці не встигли відремонтувати електрички до 1 червня із-за санітарно-епідемічних обмежень у столиці. Так на час карантину закрили депо "Фастів-1", співробітники якого і повинні були чинити поїзда. Передбачається, що всі роботи будуть завершені до 7 червня, але це не остаточна дата. Цілком можливо, запуск міської електрички відкладуть ще на невизначений час.

Варто відзначити, що під час брифінгу 26 травня Віталій Кличко пообіцяв: столична електричка почне курсувати разом з усім залізничним транспортом України, як наказує план Кабміну щодо виходу з карантину.

"Згідно з цим планом, вже з 1 червня в Україні планують відновити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному та міжобласному сполученні. В тому числі, і у міській електричці", - зазначив мер.

Тоді ж він відзначив, що "Київпастранс" замовив у "Укрзалізниці" ремонт 48 електропоїздів. За словами Віталія Кличка, вже довгі роки ніхто не оновлював міські електрички.

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