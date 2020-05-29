Президент Володимир Зеленський все ще не озвучив українцям найголовнішого

Таку заяву зробив журналіст Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Економічна модель ніяк не змінилася з часів Порошенко. Я думаю, ви це відчули. Ми не почули від президента самого головного. Я думаю, тут всі погодяться, і ті, хто любить Зеленського, ті, хто не дуже любить Зеленського, і ті, хто терпіти не може Зеленського… Володимир Олександрович Зеленський не оголосив економічної моделі для України. Не оголосив ні тоді, коли обирався, ні після того, як став президентом. Не знайшов час і можливість оголосити це навіть в ході останнього великого інтерв'ю, прес-конференції», - зазначив журналіст.

Пальчевський пояснив, чому цього не сталося.

«…навіть найбільш песимістично налаштовані до Зеленському люди очікували, що він вийде з якоюсь звітністю, цифрами, і скаже, що, умовно кажучи, ми будуємо націоналістичну, як зараз модно говорити, модель внутрішньонаціонального споживання, основні напрямки будуть такими-то, кредитуватися будуть такі-то, такі-то, такі-то. Ось цього не прозвучало. Це не прозвучало, в першу чергу, тому що не може Володимир Зеленський, вчорашній артист, нехай навіть і удачливий підприємець вирішувати макроекономічні проблеми в масштабах держави без відповідного апарату розумних людей», - заявив журналіст.

Пальчевський зазначив, що ситуація з недопуском розумних людей в політику і радники почала змінюватися тільки зараз.

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