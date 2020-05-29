Президент Владимир Зеленский все еще не озвучил украинцам самого главного
Такое заявление сделал журналист Андрей Пальчевский в эфире телеканала «112 Украина».
«Экономическая модель никак не поменялась со времен Порошенко. Я думаю, вы это ощутили. Мы не услышали от президента самого главного. Я думаю, здесь все согласятся, и те, кто любит Зеленского, те, кто не очень любит Зеленского, и те, кто терпеть не может Зеленского… Владимир Александрович Зеленский не объявил экономической модели для Украины. Не объявил ни тогда, когда избирался, ни после того, как стал президентом. Не нашел время и возможности объявить это даже в ходе последнего большого интервью, пресс-конференции», - отметил журналист.
Пальчевский объяснил, почему этого не произошло.
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«…даже самые пессимистически настроенные к Зеленскому люди ожидали, что он выйдет с какой-то отчетностью, цифрами, и скажет, что, условно говоря, мы строим националистическую, как сейчас модно говорить, модель внутринационального потребления, основные направления будут такими-то, кредитоваться будут такие-то, такие-то, такие-то. Вот этого не прозвучало. Это не прозвучало, в первую очередь, потому что не может Владимир Зеленский, вчерашний артист, пусть даже и удачливый предприниматель решать макроэкономические проблемы в масштабах государства без соответствующего аппарата умных людей», - заявил журналист.
Пальчевский отметил, что ситуация с недопуском умных людей в политику и советники начала меняться только сейчас.
Напомним, Пальчевский метко объяснил, что уничтожило рейтинг Зеленского: "Идем в Дизель Шоу".
Как сообщала Politeka, Пальчевский напомнил, кто привел к краху украинской экономики: «Страна обескровлена».
Также Politeka писала, что Пальчевский указал на главную ошибку правительства Шмыгаля: "Для развития страны нужно делать ставку на..."