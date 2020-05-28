Комунальники нацькували на поліцію киян, які вирішили прибрати підземний перехід метро

Як повідомляє Politeka.net, активіст Єлисей Холодовский розповів подробиці на своїй сторінці в Facebook.

24 травня кілька жителів Києва почали очищати підземний перехід біля станції "Площа Льва Толстого". Вони озброїлися міні-мийкою і прибрали багато бруду з поверхонь. Результат добре помітний на фотографіях. Як зазначив Єлисей, комунальники не надто дбають про чистоту об'єкта.

"Балансоутримувачем цього переходу є КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації "Київавтодор", але, як ми бачимо, все благоустрій цього КП обмежується підмітанням недопалків", - підкреслив активіст.

Автор зазначив, що бежевий черепашник на стінах переходу виглядає красиво, але легко брудниться через пористої поверхні. На щастя, співробітники кафе на Великій Васильківській надали воду. А от комунальники замість допомоги поскаржилися в поліцію, нібито, забиратися самостійно "не положено" за законом.

"Ми не встигли домыть все до кінця, тому що працівниця КП ШЕУ Шевченківського району, яка відмовилася представитися, викликала поліцію за незаконне збирання їх території", - розповів Холодовский.

Правоохоронці не стали залучати активістів до відповідальності і порекомендували продовжити прибирання в інший час.

"Прибувши на виклик, поліцейські подякували нас і запропонували продовжити в будній день, щоб шум від двигуна не заважав мешканцям (таку версію не в міру спритна працівниця КП ШЕУ розповіла патрульним, тому що за прибирання місцевими мешканцями території, яку ти погано прибираєш, можна і піти з посади", - підкреслив автор.

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