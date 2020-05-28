Комунальники нацькували на поліцію киян, які вирішили прибрати підземний перехід метро
Як повідомляє Politeka.net, активіст Єлисей Холодовский розповів подробиці на своїй сторінці в Facebook.
24 травня кілька жителів Києва почали очищати підземний перехід біля станції "Площа Льва Толстого". Вони озброїлися міні-мийкою і прибрали багато бруду з поверхонь. Результат добре помітний на фотографіях. Як зазначив Єлисей, комунальники не надто дбають про чистоту об'єкта.
"Балансоутримувачем цього переходу є КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації "Київавтодор", але, як ми бачимо, все благоустрій цього КП обмежується підмітанням недопалків", - підкреслив активіст.
Грошові перекази і рахунки блокують, з'явилося термінове повідомлення НБУ: що робити українцям
Масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається
Українців попередили про нові обмеження по депозитах: "Ризикують залишитися без..."
Наташа Корольова вигнала з дому: безробітного Тарзана прихистили на фермі, з'явилося фото
Автор зазначив, що бежевий черепашник на стінах переходу виглядає красиво, але легко брудниться через пористої поверхні. На щастя, співробітники кафе на Великій Васильківській надали воду. А от комунальники замість допомоги поскаржилися в поліцію, нібито, забиратися самостійно "не положено" за законом.
"Ми не встигли домыть все до кінця, тому що працівниця КП ШЕУ Шевченківського району, яка відмовилася представитися, викликала поліцію за незаконне збирання їх території", - розповів Холодовский.
Правоохоронці не стали залучати активістів до відповідальності і порекомендували продовжити прибирання в інший час.
"Прибувши на виклик, поліцейські подякували нас і запропонували продовжити в будній день, щоб шум від двигуна не заважав мешканцям (таку версію не в міру спритна працівниця КП ШЕУ розповіла патрульним, тому що за прибирання місцевими мешканцями території, яку ти погано прибираєш, можна і піти з посади", - підкреслив автор.
Нагадаємо, "новий фонтан Кличко": в центрі Києва прорвало трубу, з'явилося відео ПП.
Як повідомляла Politeka, центр Києва залило окропом після аварії: відео потопу.
Також Politeka писала, ремонтна машина провалилася під асфальт в центрі Києва, фото: "Повинна була лагодити".