В Печерському районі Києва під асфальт провалилася машина, яка повинна була усунути аварію

Як повідомляє Politeka.net очевидці зняли подію і опублікували в соціальній мережі Facebook.

"На Предславинській трактор, який повинен був займатися ремонтом дороги провалився під землю", - пишуть джерела.

Аварія трапилася на вулиці Предславинській у центрі Києва. Дорога обвалилася разом з трактором, який належить комунальній службі. Машина повинна була лагодити, але в підсумку доломала дорогу. На знімку видно, що з десяток робітників зібралися біля провалу і намагаються витягнути спецтехніку з ями глибиною в кілька метрів.

Кияни різко відреагували на це в коментарях:

"У Бога відмінне почуття гумору"; "ще потрібно висоток побудувати і тоді все буде ок"; "Ну а шо? Дорога втомилася"; "він просто з низу почав)"; "Асфальт дав зрозуміти трактора що краще його не чіпати"; "Глибокий ремонт"; "Це карма"; "Зламав систему".

Раніше на вулиці Леваневського в Києві прорвало трубу з окропом, внаслідок прямо посеред дороги з люка вдарив гейзер, потоки гарячої води виплеснулися на кілька метрів вгору і облили машини, припарковані поруч.

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