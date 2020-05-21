Після відкриття метро в Києві пасажирам доведеться дотримуватися суворі заходи безпеки

Як повідомляє Politeka.net, радник голови Київського метрополітену Наталія Макогон розповіла подробиці виданню "Сегодня".

За її словами, столичне метро вже готове до роботи в звичайному режимі - там чекають лише офіційного дозволу і точну дату. У той же час, співробітники підземки введуть ряд обмежень в рамках карантину.

"Пасажири повинні будуть суворо дотримуватися дистанції в півтора метра, носити захисні маски і рукавички, дотримувати всі запобіжні заходи", - заявила Наталія Макогон. - "На станціях, перонах і біля кас ми вже нанесли спеціальну розмітку, щоб люди трималися один від одного на безпечній відстані".

За її словами, метрополітен має намір постійно нагадувати пасажирам про заходи безпеки по всіх каналах зв'язку. Наталія Макогон також розраховує, що поліція буде стежити за дотриманням маскового режиму. Поки залишається під питанням, чи будуть обмежувати прохід у вагони.

Раніше прес-служба Київського метрополітену повідомила про нові правила оплати. Так з метро столиці повністю приберуть жетони - киян буде рівно місяць, щоб скористатися вже купленими жетони зеленого кольору. Після цього пасажири зможуть оплатити проїзд тільки за допомогою електронних квитків і мобільних додатків.

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Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

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