После открытия метро в Киеве пассажирам придется соблюдать строгие меры безопасности

Как сообщает Politeka.net, советник главы Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала подробности изданию "Сегодня".

По ее словам, столичное метро уже готово к работе в обычном режиме - там ждут только официального разрешения и точную дату. В то же время, сотрудники подземки введут ряд ограничений в рамках карантина.

"Пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности", - заявила Наталья Макогон. - "На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии".

По ее словам, метрополитен намерен постоянно напоминать пассажирам о мерах безопасности по всем каналам связи. Наталья Макогон также рассчитывает, что полиция будет следить за соблюдением масочного режима. Пока остается под вопросом, будут ли ограничивать проход в вагоны.

Ранее пресс-служба Киевского метрополитена сообщила о новых правилах оплаты. Так из метро столицы полностью уберут жетоны - киевлян будет ровно месяц, чтобы воспользоваться уже купленными жетонами зеленого цвета. После этого пассажиры смогут оплатить проезд только при помощи электронных билетов и мобильных приложений.

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".