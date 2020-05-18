Мер Києва Віталій Кличко замовив новий фонтан за ціною елітного будинку

Про це стало відомо проекту "Наші гроші", передає Politeka.net.

Як свідчать дані системи "Прозорро", 14 травня підприємство КМДА, "Спецжитлофонд", уклало договір з компанією "СК Роял Хаус" на реконструкцію та благоустрій "Володимирської гірки" у Шевченківському районі. Всього проект оцінили в 67,78 мільйона гривень. Субпідрядник ТОВ "Центр-Буд" збудує фонтан з підпорами і гранітними прикрасами, який з урахуванням всіх витрат обійдеться киянам у 9,64 мільйона гривень.

Варто відзначити, що в Києві за такою ціною можна придбати семикомнатный двоповерховий котедж біля озера з дизайнерським ремонтом і немаленьким земельною ділянкою. Автори розслідування знайшли такий у Дарницькому районі.

Згідно з кошторисом, фонтан за 9,6 мільйона зроблять з двох чавунних чаш, великої і малої, вагою 1,2 тонни і 150 кілограмів, навершя з того ж металу, чотирьох бронзових засад з птахом, декорації у вигляді львова та вісім бронзових форсунок. Всі разом елементи стоять 2,02 мільйона гривень.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що у Києві встановлять фонтан у вигляді Архистратига Михаїла у верхній частині парку «Володимирська гірка». За словами мера, пам'ятка приверне в столицю багато туристів.

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