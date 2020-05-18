Мэр Киева Виталий Кличко заказал новый фонтан по цене элитного дома

Об этом стало известно проекту "Наші гроші", передает Politeka.net.

Как свидетельствуют данные системы "Прозорро", 14 мая предприятие КГГА, "Спецжилфонд", заключило договор с компанией "СК Роял Хаус" на реконструкцию и благоустройство "Владимирской горки" в Шевченковском районе. Всего проект оценили в 67,78 миллиона гривен. Субподрядчик ООО "Центра-Строй" построит фонтан с подпорками и гранитными украшениями, который с учетом всех расходов обойдется киевлянам в 9,64 миллиона гривен.

Стоит отметить, что в Киеве по такой цене можно приобрести семикомнатный двухэтажный коттедж у озера с дизайнерским ремонтом и немаленьким земельным участком. Авторы расследования нашли такой в Дарницком районе.

Согласно смете, фонтан за 9,6 миллиона сделают из двух чугунных чаш, большой и малой, весом 1,2 тонны и 150 килограммов, навершия из того же металла, четырех бронзовых устоев с птицей, декорации в виде львов и восьми бронзовых форсунок. Все вместе элементы стоят 2,02 миллиона гривен.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в Киеве установят фонтан в виде Архистратига Михаила в верхней части парка «Владимирская горка». По словам мэра, достопримечательность привлечет в столицу много туристов.

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