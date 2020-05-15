Це була просто показуха

Віталій Кличко довів, що багато його початкових жорстких обмежень з карантину були необґрунтованими

Як повідомляє Politeka.net, про помилки київського мера у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів журналіст Ігор Лесєв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Він прокоментував несподіване рішення столичного голови про відкриття метро, яке раніше він же і закрив.

«Питання – а на**ена ви взагалі закривали метрополітен? В Європі ніде не закривали. Адже можна було організувати пропускну систему. Для тих же комунальників або медсестричок. Або у нас у кожного водопровідника є свій автомобіль?», - обурився журналіст.

Він зазначив, що за час карантину київська влада всіляко намагалася поліпшити становище одних людей за рахунок інших.

«Дрібних торговців закрили, але великі торгові маркети – ні. Побутові магазини закриті, але «Епіцентри» - ні. Офіційні перевізники стоять без роботи, а неофіційні – розвозять людей», - перерахував Лесєв.

Він також згадав заяву головного санітарного лікаря Віталія Ляшка.

«Виявляється, дезінфекція доріг – це була просто показуха. А парки закривали для «психологічного ефекту на людей». Вони хотіли у нас викликати почуття небезпеки», - обурився Лесєв.

Він розкритикував дії влади, через які країна не лише не перемогла епідемію, але і опинилася на порозі знищення малого та середнього бізнесу. На думку ведучого, проблеми України багато в чому пов'язані з тим, що через рішення чиновників виникають «подвійні правила гри».

«У одних карантин і голодні будні, а в інших – шоколадні гори», - підсумував Лесєв.

Нагадаємо, станцію метро відкрили персонально для Кличка, відео: "Це їхня проблема".

Як повідомляла Politeka, Кличко оголосив нові правила по комуналці і розлютив киян.

Також Politeka писала, що Кличко розгнівав киян новими обмеженнями: "Самі створюєте проблеми".