Мэр Киева Виталий Кличко показал, как столичное метро готовят к открытию после карантина
Как сообщает Politeka.net, глава КГГА отчитался о подготовке подземки во время брифинга и показал, что происходит на одной из станций (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).
По словам Виталия Кличко, столичные власти готовятся возобновить работу метро после длительного перерыва, как только Кабмин даст официальное разрешение. Пока же продолжаются ремонтные работы, в частности, проверяют оборудование на станциях "Лукьяновская" и "Сырец".
Киевский мэр спустился на станцию "Театральная". Полиция открыла ему дверь и пропустила внутрь вместе с помощниками. Глава КГГА прокатился на эскалаторе и пообщался с сотрудниками.
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"Пользуясь ситуацией, когда метро не работает, сейчас идут интенсивно ремонтные работы, ремонтируют эскалаторы, готовятся все станции, чтобы когда мы метро будем запускать, все работало, никаких сбоев не было", - заявил Виталий Кличко.
Во время брифинга он добавил, что станции метро регулярно дезинфицировали. По его словам, после открытия меры безопасности будут усилены.
Пользователи социальной сети раскритиковали Виталия Кличко и указали ему на недостатки киевского метрополитена, которые еще нужно исправить:
"Короче, Киев ничего кроме своих неэффективных действий делать не будет"; "Вот прямо вижу как пассажиры метро будут дистанцию сохранять"; "Каждый человек сам в первую очередь несёт ответственность за своё здоровье, а если люди безответственные, то это их проблема"; "Очень хочется, чтобы открыли метро поскорее"; "Поезда хоть вымыли?"; "Откроют уже наконец то метро, пустят ли наземный транпорт, люди уже третий месяц без денег сидят, из за того что добраться до работы не могут.... беспредел"; "А вечный ремонт эскалаторов на Университете завершили? Ждут, когда пассажиропоток пойдет?".
Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".
Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".
Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".