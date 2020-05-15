Мэр Виталий Кличко решил закрыть Киев для фур из-за транспортного коллапса

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА объявил о новых ограничениях во время онлайн-брифинга 15 мая.

В последнее время украинская столица страдает от пробок. В связи с этим Виталий Кличко решил не пускать в город грузовики. Меры вступят в силу с 18 мая.

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен", - заявил киевский мэр.

Виталий Кличко попросил правоохранительные органы ужесточить контроль на въезде в Киев. Глава горадминистрации также назвал конкретное время, когда фуры не будут пускать в столицу.

"Напомню: мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился к полиции с просьбой усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00".

Как ожидает мэр, новые меры помогут стабилизировать трафик в часы-пик. Виталий Кличко добавил, что ограничения будут действовать до полноценного запуска общественного транспорта - тогда на улицах станет меньше личных автомобилей.

Пользователи социальной сети возмутились решением Кличко. Многие комментаторы называют другие причины пробок и способы их предотвратить:

"Наибольшее количество пробок вдоль метро. Его надо как можно быстрее запустить и дать возможность всем людям добираться до своей работы"; "Когда вы будете удивляться проигрыша на выборах в октябре, вспомните, чем занимались весной. А все просто. Вместо четкого решения транспортной проблемы, от которой страдали все киевляне, записывали клипчики в роли предсказателя апокалипсиса"; "давай лучше брифинг о прогрессе строительства Шулявской развязки и ремонта дорог в Киеве"; "До 10 утра рано, хоть бы до 12"; "Сами создаете проблемы, а после успешно боретесь!😂😂😂".

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".