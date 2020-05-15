Виталий Кличко доказал, что многие его изначальные жесткие ограничений по карантину были необоснованными
Как сообщает Politeka.net, об ошибках киевского мэра в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал журналист Игорь Лесев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он прокомментировал неожиданное решение столичного головы об открытии метро, которое ранее он же и закрыл.
«Вопрос – а на**ена вы вообще закрывали метрополитен? В Европе ведь нигде не закрывали. Ведь можно было организовать пропускную систему. Для тех же коммунальщиков или медсестричек. Или у нас у каждого водопроводчика есть свой автомобиль?», - возмутился журналист.
Он отметил, что за время карантина киевская власть всячески старалась улучшить положение одних людей за счет других.
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«Мелких торговцев закрыли, но крупные торговые маркеты – нет. Хозмагазины закрыты, но «Эпицентры» - нет. Официальные перевозчики стоят без работы, а неофициальные – развозят людей», - перечислил Лесев.
Он также упомянул заявление главного санитарного врача Виталия Ляшко.
«Оказывается, дезинфекция дорог – это была просто показуха. А парки закрывали для «психологического эффекта на людей». Они хотели у нас вызвать чувство опасности», - возмутился Лесев.
Он раскритиковал действия властей, из-за которых страна не только не победила эпидемию, но и оказалась на пороге уничтожения всего малого и среднего бизнеса. По мнению ведущего, проблемы Украины во многом связаны с тем, что из-за решений чиновников возникают «двойные правила игры».
«У одних карантин и голодные будни, а у других – шоколадные горы», - подытожил Лесев.
Напомним, станцию метро открыли персонально для Кличко, видео: "Это их проблема".
Как сообщала Politeka, Кличко объявил новые правила по коммуналке и взбесил киевлян.
Также Politeka писала, что Кличко разгневал киевлян новыми ограничениями: "Сами создаете проблемы".