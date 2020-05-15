Мер Києва Віталій Кличко назвав городянам нові умови оплати комунальних послуг і нарвався на критику

Як повідомляє Politeka.net, глава КМДА розповів подробиці 15 травня під час онлайн-брифінгу.

За словами Віталія Кличка, киянам буде простіше оплачувати комуналку з новими онлайн-сервісами. Він також зазначив, чому мешканці міста зобов'язані платити за квитанціями:

"Від рівня проплат за комунальні послуги залежить робота інфраструктури столиці. Місто має платити за газ, воду, паливо, готуватися до наступного опалювального сезону. 20 тис. працівників комунальних підприємств повинні отримувати зарплату, щоб забезпечувати функціонування комунальних мереж".

Віталій Кличко додав, що влада столиці продовжили пільговий період оплати. Якщо раніше знижка в 10% діяла для тих, хто встиг заплатити до 20 числа, то під час карантину вона зберігається до кінця місяця.

Мешканці Києва залишилися незадоволені ситуацією з комуналкою. Багато хто скаржиться, що через карантин їм буквально нічим платити:

"Мені одному здається, що було обіцянку не виключати гаряче водопостачання в містах під час карантину? Та ще й не на 2 тижні, а мінімум на 1 місяць? Ось хто буде користуватися такою зручною" послугою з водопостачання? Тільки пільговики"; "Заплати в ГІОЦ і ЦКШ і заплати комісію. Розділили платіжки, а тепер за кожну бабло гребуть"; "Добрий день! Жеки не враховують знижку 10 відсотків до кінця місяця... так як посилаються на те, що немає жодного офіційного документа, тільки усно"; "Віталій, з чого платити комуналку, якщо люди 2 місяці без зарплати сидять?"; "А потім комуналка за всі місяці як сніжний ком адже люди 60 днів не працювали потрібно більше часу щоб виплатиш борги, які накопичилися".

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".