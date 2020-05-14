У Києві під час стрілянини біля храму постраждав чоловік

Як передає Politeka.net, подробиці і кадри з місця події прес-служба столичної поліції опублікувала на сторінці Facebook.

Інцидент стався 13 травня в Подільському районі. За даними правоохоронців, на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій стався конфлікт, який закінчився стріляниною. В результаті один з учасників отримав поранення. "Швидка допомога" відвезла потерпілого до лікарні, його стан не розголошується.

На місце події прибули співробітники Подільського управління поліції, які з'ясовують всі обставини інциденту. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками закінченого замаху на вбивство розшукують стрілка.

Вони не називають, біля якого саме храму відкрили стрілянину, однак на Мостицькій розташована Церква Пресвятої Богородиці УПЦ МП.

Раніше озброєні люди напали на медиків в одній з лікарень Києва. 9 травня поліцейським повідомили про розбійний напад у Святошинському району. Троє чоловіків у масках увірвалися в медустанову на проспекті Перемоги і пограбували співробітників.

Незабаром правоохоронці помітили громадян, які підійшли під опис. При них знайшли ніж, мобільні телефони, гроші і кільця-печатки.

Нагадаємо, у центрі Києва помітили чоловіка з гранатометом: терміново з'їхалися силовики, кадри.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа спалахнула на ринку в Києві, дим видно здалеку: кадри ПП.

Також Politeka писала, що потужний пожежа охопила жилой будинок у Києві, є постраждалі: кадри ПП.