У Києві вже з 11 травня послаблять карантин, у зв'язку з чим жителів столиці попередили про введення нових правил

Одним з кроків поступового зняття обмежень стане дозвіл роботи літніх майданчиків кафе і ресторанів. При цьому уточнюється, що працювати вони будуть за новими правилами.

Нові вимоги до роботи закладів громадського харчування уточнила комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситауций, про що повідомляється на сайті КМДА.

Там наведено відповідний список нових правил:

відстань між столиками повинна бути не менше 1,5 метра;

за одним столиком можуть перебувати не більше двох відвідувачів;

приймати і видавати замовлення можна тільки дистанційно: через спеціально обладнане вікно або вхідні двері закладу;

офіціант може приймати або видавати замовлення тільки на відстані не менше 1,5 метра між ним і клієнтом;

місце видачі замовлень і розрахунку повинно бути обладнане столиком або поличкою для передачі замовлення без особистого контакту з клієнтом;

відвідувачам зобов'язані забезпечити можливість безготівкового розрахунку;

меню повинно бути розміщене поруч з місцем ухвалення/видачі замовлень без можливості його видачі клієнтам;

заклади повинні дотримуватися загальних протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів: вимірювання температури, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація централізованого збору використаних масок і рукавичок та їх утилізації;

на входах для відвідувачів повинен проводитися санітарний контроль: осіб з ознаками ГРВІ впускати буде заборонено.

відвідувачі повинні бути в масках і чекати своєї черги за межами приміщень;

маркування відстані 1,5 метра для відвідувачів, які очікують своєї черги;

на вході повинен бути встановлений антисептик;

дезінфекція приміщення повинна проводитися кожні дві години робочого часу, а дезінфекція контактних поверхонь і посуду обов'язково після кожного відвідувача;

заклади зобов'язані проінформувати відвідувачів про встановлені обмеження на своїх веб-сайтах, сторінках в соцмережах, по телефону чи іншим способом.

Зазначимо, що з 11 травня карантин буде лише частково ослаблений, а його повна відміна наразі запланована на 22 травня.

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