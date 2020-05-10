В Киеве уже с 11 мая ослабят карантин, в связи с чем жителей столицы предупредили о введении новых правил

Одним из шагов постепенного снятия ограничений станет разрешение работы летних площадок кафе и ресторанов. При этом уточняется, что работать они будут по новым правилам.

Новые требования к работе заведений общественного питания уточнила комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситауций, о чем сообщается на сайте КГГА.

Там приведен соответствующий список новых правил:

расстояние между столиками должно быть не меньше 1,5 метра;

за одним столиком могут находится не более двух посетителей;

принимать и выдавать заказы можно только дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;

официант может принимать или выдавать заказ только на расстоянии не менее 1,5 метра между ним и посетителем;

место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом;

посетителям обязаны обеспечить возможность безналичного расчета;

меню должно быть размещено рядом с местом принятия/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам;

заведения должны придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: измерение температуры, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации;

на входах должен проводиться санитарный контроль для посетителей: лиц с признаками ОРВИ впускать будет запрещено. Посетители должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений;

маркировки расстоянии в 1,5 метра для посетителей, ожидающих своей очереди;

на входе должен быть установлен антисептик;

дезинфекция помещения должна проводиться каждые два часа рабочего времени, а дезинфекция контактных поверхностей и посуды обязательно после каждого посетителя;

заведения обязаны проинформировать посетителей об установленных ограничениях на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях, по телефону или другим способом.

Отметим, что с 11 мая карантин будет лишь частично ослаблен, а его полная отмена пока запланирована на 22 мая.

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