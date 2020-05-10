В Киеве уже с 11 мая ослабят карантин, в связи с чем жителей столицы предупредили о введении новых правил
Одним из шагов постепенного снятия ограничений станет разрешение работы летних площадок кафе и ресторанов. При этом уточняется, что работать они будут по новым правилам.
Новые требования к работе заведений общественного питания уточнила комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситауций, о чем сообщается на сайте КГГА.
Там приведен соответствующий список новых правил:
Озорная внучка Ротару задрала одежду и пустилась в пляс на камеру: "вот это движения"
Валюха из "Сватов" поразила красотой рядом с эффектным мужчиной: "Как молоды мы были"
Массовая блокировка счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт: "Арест снимут, если..."
Шеф-повар Евгений Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки: такого вы еще не пробовали
- расстояние между столиками должно быть не меньше 1,5 метра;
- за одним столиком могут находится не более двух посетителей;
- принимать и выдавать заказы можно только дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;
- официант может принимать или выдавать заказ только на расстоянии не менее 1,5 метра между ним и посетителем;
- место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом;
- посетителям обязаны обеспечить возможность безналичного расчета;
- меню должно быть размещено рядом с местом принятия/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам;
- заведения должны придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: измерение температуры, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации;
- на входах должен проводиться санитарный контроль для посетителей: лиц с признаками ОРВИ впускать будет запрещено. Посетители должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений;
- маркировки расстоянии в 1,5 метра для посетителей, ожидающих своей очереди;
- на входе должен быть установлен антисептик;
- дезинфекция помещения должна проводиться каждые два часа рабочего времени, а дезинфекция контактных поверхностей и посуды обязательно после каждого посетителя;
- заведения обязаны проинформировать посетителей об установленных ограничениях на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях, по телефону или другим способом.
Отметим, что с 11 мая карантин будет лишь частично ослаблен, а его полная отмена пока запланирована на 22 мая.
Напомним, долгожданный запуск транспорта в Украине: Ляшко поразил решением, "вместо того, чтобы...".
Как сообщала Politeka, безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…».
Также Politeka писала, что пенсии и зарплаты в Украине снова пересчитают: кого оставят без денег, важные нюансы.