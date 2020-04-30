30 квітня в Києві пенсіонери влаштували стовпотворіння в банках, порушуючи умови карантину

Як повідомляє Politeka.net, у літніх українців немає можливості оплатити послуги по інтернету. Вони змушені йти в ті відділення, які ще продовжують працювати, передає "Lenta.ua".

Перед триденними вихідними пенсіонери зібралися у величезні черги в банках. Так на вулиці Симиренка 1/2 біля входу у відділення "Ощадбанку" стоять 15 осіб. Вони не тримають дистанцію один між одним, як того вимагає карантин. При цьому половина черги, близько семи осіб, скупчилися у тісному приміщенні.

Більшість клієнтів прийшли, щоб оплатити комунальні послуги, отримати пенсію чи так звану "карантинну тисячу". Як на зло, термінал перестав працювати незабаром після відкриття відділення, а поки люди чекають, накопичується ще велика черга. Кияни скаржаться, що техніка ламається не вперше.

"Багато прийшли, щоб оплатити комунальні, інтернету вдома немає, та і який взагалі інтернет у пенсіонерів", - поскаржилася українка на ім'я Тетяна.

"По телевізору кажуть, щоб ми оплачували комунальні через смартфон, а де мені взяти 4 500 грн. щоб купити той смартфон. Доводиться стояти тут і чекати", - додав Олександр.

Ще більша чергу - у відділення "Укрпошти". Хоча люди і стоять в масках, але безпечної дистанції не дотримуються. Деякі лаються через місця. Один з пенсіонерів поскаржився, що в цьому місяці листоноша не приніс йому пенсію на будинок, і тепер доводиться годинами чекати своєї черги.

"Стою тут з 07:00, я пережив чотири інфаркти, а мені доводиться тут стояти по кілька годин, це обурює", - поскаржився один з пенсіонерів.

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