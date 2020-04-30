30 апреля в Киеве пенсионеры устроили столпотворения в банках, нарушая условия карантина
Как сообщает Politeka.net, у пожилых украинцев нет возможности оплатить услуги по интернету. Они вынуждены идти в те немногие отделения, которые еще продолжают работать, передает "Lenta.ua".
Перед трехдневными выходными пенсионеры собрались в огромные очереди в банках. Так на улице Симиренка 1/2 у входа в отделение "Ощадбанка" стоят 15 человек. Они не держат дистанцию друг с другом, как того требует карантин. При этом половина очереди, около семи человек, столпились в тесном помещении.
Большинство клиентов пришли, чтобы оплатить коммунальные услуги, получить пенсию или так называемую "карантинную тысячу". Как назло, терминал перестал работать вскоре после открытия отделения, а пока люди ждут, скапливается еще большая очередь. Киевляне жалуются, что техника ломается не впервые.
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"Многие пришли, чтобы оплатить коммунальные, интернета дома нет, да и какой вообще интернет у пенсионеров", - пожаловалась украинка по имени Татьяна.
"По телевизору говорят, чтобы мы оплачивали коммунальные через смартфон, а где мне взять 4 500 грн. чтобы купить тот смартфон. Приходится стоять здесь и ждать", - добавил Александр.
Еще большая очередь - у отделения "Укрпочты". Хотя люди и стоят в масках, но безопасную дистанцию не соблюдают. Некоторые ругаются из-за места. Один из пенсионеров пожаловался, что в этом месяце почтальон не принес ему пенсию на дом, и теперь приходится часами дожидаться своей очереди.
"Стою здесь из 07:00, я пережил четыре инфаркта, а мне приходится здесь стоять по несколько часов, это возмущает", - пожаловался один из пенсионеров.
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