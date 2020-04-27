Український журналіст Андрій Пальчевський звернувся до мера Києва Віталія Кличка на тлі скандалів з заступниками останнього

Відповідне відеозвернення було опубліковано на Facebook-сторінці Пальчевського. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

«Поки народ зачаївся в очікуванні всяких «свиней» від уряду. Уряд, схоже, чекає, що ж відповість народ. Все почалося вже з маленьких протестів в Херсоні, на Вінниччині. Природно, це буде наростати в міру того, як вони не платять людям те, що обіцяли. В Києві теж відбуваються свої речі. У Кличка, який збирається стати президентом, (він вже зібрав для цього штаб, реанімував свою партію «Удар», тому що відчуває, що влада не міцна нагорі) щотижня щось відбувається. Щось хороше», - заявив Пальчевський.

Він нагадав, про заступника заступника Віталія Кличка Миколу Поворозникп, якого СБУ підозрює в тому, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

«На позаминулому тижні спіймали його заступника і 125 тисяч доларів хабара, Поворозника. Кличко його звільнив», - нагадав журналіст.

Крім того, в ніч на 27 квітня заступника Володимира Кличка Слончака затримали після нападу на поліцейського.

«Сьогодні він звільнив ще одного, який напав на поліцейського. Ситуація абсолютно характерна для київського хамства. За кермом дамочка, в народі – «тьолочка», вона, правда виявилася депутатом. Тут природно розпетушив хвіст заступник і вдарив цього поліцейського. Ми знаємо, що звісно, ніхто нікого не посадить, дадуть грошей все замнуть. Але зама довелося звільнити», - розповів Пальчевський.

При цьому він звернувся до київського мера.

«Хочеться сказати: «Віталік, поки ти тут скачеш, зображуючи боротьбу з вірусом, як у театрі тіней, всіх твоїх схематозників і хамів розженуть, вийдеш один на вибори – залишишся з голою… рукавичкою», - підсумував журналіст.

скоро им «гаплик»... от украинцев скоро им «гаплик»... от украинцев Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 27. April 2020

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, як насправді працюють правоохоронці в Україні: «Витрачають десятки мільйонів».

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський розкрив неприємну правду про тестування на вірус, все не так, як розповідає влада.