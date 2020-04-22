Велосипедна доріжка на Троєщині, яку особисто відкрив мер Києва Віталій Кличко, осіла і потріскалася

Як повідомляє Politeka.net тепер там дуже ризиковано їздити. Кадри прірви опублікувало видання "Depo.Київ".

У 2015 році Віталій Кличко урочисто відкрив велодоріжку, яка зв'язала Троєщину з центром столиці. Через чотири роки вона виглядає вельми плачевно. Так з асфальту стерлася дорожню розмітку, яку з моменту відкриття ніхто не поновив. А місцями їздити і зовсім небезпечно для життя.

Біля перехрестя вулиць Данькевича і Бальзака велосипедна доріжка частково обвалилася під землю. На місці просадки утворилася велика тріщина, яка може стати причиною смертельної аварії - велосипедист просто впаде, якщо наїде на неї.

до того Ж, поруч з проваленим ділянкою є кілька каналізаційних люків. Не виключено, що новий, більш серйозний обвал велодоріжки, зашкодить міські комунікації.

Варто відзначити, що під час відкриття Віталій Кличко сам випробував велодоріжку. Він прокотився по маршруту «Житловий масив Троєщина — Європейська площа» і похвалився важливістю об'єкта, який поєднав проспект Генерала Ватутіна, Московський міст, вулицю Труханова, Парковий міст, Хрещатий парк, Володимирський узвіз і Європейську площу.

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