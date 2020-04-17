У Києві 17 квітня загорівся популярний ресторан на Позняках

Як повідомляє Politeka.net очевидці опублікували відеозапис події в соціальних мережах (щоб подивитися, скрольте вниз).

Як відзначають користувачі, потужний пожежа охопила ресторан "Нова земля". На відео можна помітити, що густий чорний дим застилає все навколо.

Вогонь намагаються загасити пожежники з двох найближчих розрахунків. У прес-службі столичної ДСНС розповіли, що вогонь охопив площу 150 метрів квадратних. Пожежі присвоїли перший ранг складності.

Користувачі соціальної мережі припускають, що з пожежею не все так просто. Деякі підозрюють, що ресторан підпалили:

"Іскри з чорнобильського лісу вітром занесло! Небезпечний вітер. Головне як точково потрапили іскри. ЖК "у озера" нове мабуть"; "Бідні сусіди цього одоробла ... і так дихати нічим у місті. Ще цей чорний дим у вікна"; "Не заспокояться, поки весь Київ не спалять".

Раніше ми повідомляли, що пожежі в Чорнобильській зоні відчуження вийшли з-під контролю, адже рятувальники не можуть загасити загоряння вже 9-й день поспіль. Вже 353 особи та 89 одиниць техніки задіяні до ліквідації лісових пожеж. Тільки в суботу, 11 квітня, співробітники ДСНС з допомогою авіаційної техніки скинули на вогонь 250 тонн води з неба.

Тим часом, вогонь перекинувся і на житлові будинки в Поліському районі. Місцевих мешканців евакуювали, а загальний збиток від катастрофи оцінюють в десятки мільйонів гривень.

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