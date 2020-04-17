В Киеве 17 апреля загорелся популярный ресторан на Позняках

Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали видеозаписи происшествия в социальных сетях (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Как отмечают пользователи, мощный пожар охватил ресторан "Новая земля". На видео можно заметить, что густой черный дым застилает все вокруг.

Огонь пытаются погасить пожарные из двух ближайших расчетов. В пресс-службе столичной ГСЧС рассказали, что огонь охватил площадь 150 квадратных метров. Пожару присвоили первый ранг сложности.

Пользователи социальной сети предполагают, что с пожаром не все так просто. Некоторые подозревают, что ресторан подожгли:

"Искры с чернобыльского леса ветром занесло! Опасный ветер. Главное как точечно попали искры. ЖК " у озера" новое небось"; "Бедные соседи этого одоробла ... и так дышать нечем в городе. Еще этот черный дым в окна"; "Не успокоятся, пока весь Киев не сожгут".

Ранее мы сообщали, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения вышли из-под контроля, ведь спасатели не могут погасить возгорание уже 9-й день подряд. Уже 353 человека и 89 единиц техники задействованы к ликвидации лесных пожаров. Только в субботу, 11 апреля, сотрудники ГСЧС с помощью авиационной техники скинули на огонь 250 тонн воды с неба.

Тем временем, огонь перекинулся и на жилые дома в Полесском районе. Местных жителей эвакуировали, а общий ущерб от катастрофы оценивают в десятки миллионов гривен.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.

Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса в Чернобыле, задействована авиация: кадры последствий.