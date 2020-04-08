Поліклініка МВС у Києві витратила більше трьох мільйонів гривень на захисні маски, при цьому ціни виявилися в рази вище, ніж при закупівлях для Укрпошти або Нацполіції

Так, Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ України 2 квітня замовила масок відразу на 3,19 млн грн. Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані системи «Прозорро».

Протягом 12 днів в поліклініку повинні поставити 200 тисяч одноразових нестерильних захисних масок по 15,96 грн. з ПДВ. Інформації про матеріали, кількість шарів і виробника в договорі немає.

При цьому цікаво порівняти вартість закупівлі з іншими держустановами. Так, наприклад, Центр обслуговування підрозділів Нацполіції України замовив 50 тисяч тришарових медичних масок по 3,21 грн. з ПДВ. Це в п'ять разів дешевше, хоча поставка теж термінова – протягом 14 днів.

«Укрпошта» раніше замовила 100 тисяч захисних масок по 10,90 грн. Це в півтора рази дешевше, причому поставка термінова – до 10 квітня.

Також у березні Головне управління Нацполіції Києва замовило майже 43 тис одноразових медичних масок за 12,00–12,50 грн без ПДВ. Це від чверті до третини дешевше, але термін постачання до кінця року.

Варто відзначити, що з 6 квітня був посилений карантин в Україні. Тепер громадянам доведеться завжди носити з собою документи, а за відсутність маски/респіратора в громадському місці потрібно заплатити штраф від 17 тисяч гривень.

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