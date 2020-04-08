Поликлиника МВД в Киеве потратила больше трех миллионов гривен на защитные маски, при этом цены оказались в разы выше, чем при закупках для Укрпочты или Нацполиции

Так, Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Украины 2 апреля заказала масок сразу на 3,19 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные системы «Прозорро».

В течение 12 дней в поликлинику должны поставить 200 тысяч одноразовых нестерильных защитных масок по 15,96 грн. с НДС. Информации о материалах, количестве слоев и производителе в договоре нет.

При этом интересно сравнить стоимость закупки с другими госучреждениями. Так, например, Центр обслуживания подразделений Нацполиции Украины заказал 50 тысяч трехслойных медицинских масок по 3,21 грн. с НДС. Это в пять раз дешевле, хотя поставка тоже срочная – в течение 14 дней.

«Укрпочта» ранее заказала 100 тысяч защитных масок по 10,90 грн. Это в полтора раза дешевле, причем поставка срочная – до 10 апреля.

Также в марте Главное управление Нацполиции Киева заказало почти 43 тыс одноразовых медицинских масок по 12,00–12,50 грн без НДС. Это от четверти до трети дешевле, но срок поставки до конца года.

Стоит отметить, что с 6 апреля был ужесточен карантин в Украине. Теперь гражданам придется всегда носить с собой документы, а за отсутствие маски/респиратора в общественном месте нужно заплатить штраф от 17 тысяч гривен.

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